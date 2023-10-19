Стипе Кулиш: «Шли с довольно хорошим преимуществом, но «Минск» отказывался сдаваться»

Теги Минск Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Тренер «Самары» Стипе Кулиш заявил, что команда должна быть довольна победой над «Минском» (91:78) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Ожидали тяжелой игры после поражения «Минска» от УНИКСа. Знали, что будем для них мишенью. Самой важной частью с нашей стороны в этой игре был психологический подход.

Мы действительно хорошо начали матч, шли вперед и добыли 14 очков, а затем расслабились. Потом вновь набрали 19 очков и снова расслабились. Игра шла волнообразно. Мы шли с довольно хорошим преимуществом, но «Минск» отказывался сдаваться и каким-то образом сохранял игру живой.

Так что мы можем быть удовлетворены, потому что знаем, что в прошлом многим командам приходилось здесь непросто. Поэтому мы должны быть довольны этой победой», – сказал Кулиш.

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