Виктор Вембаньяма играл тяжелого форварда во время контрольного матча «Сперс»

« » провел открытую тренировку, которую посетили 13 200 болельщиков.

Занятие завершилось контрольной игрой, состоявшей из четырех четвертей по 10 минут. Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма был заявлен как тяжелый форвард и все время выступал на этой позиции, появляясь на площадке в дуэте с центровыми ( , Чарльз Бедиако).

Француз набрал 9 очков, его команда уступила со счетом 65:74.

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