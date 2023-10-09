Виктор Вембаньяма играл тяжелого форварда во время контрольного матча «Сперс»
«Сан-Антонио» провел открытую тренировку, которую посетили 13 200 болельщиков.
Занятие завершилось контрольной игрой, состоявшей из четырех четвертей по 10 минут. Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма был заявлен как тяжелый форвард и все время выступал на этой позиции, появляясь на площадке в дуэте с центровыми (Зак Коллинз, Чарльз Бедиако).
Француз набрал 9 очков, его команда уступила со счетом 65:74.
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