Виктор Вембаньяма играл тяжелого форварда во время контрольного матча «Сперс»

Теги Сан-Антонио НБА Зак Коллинз Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» провел открытую тренировку, которую посетили 13 200 болельщиков.

Занятие завершилось контрольной игрой, состоявшей из четырех четвертей по 10 минут. Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма был заявлен как тяжелый форвард и все время выступал на этой позиции, появляясь на площадке в дуэте с центровыми (Зак Коллинз, Чарльз Бедиако).

Француз набрал 9 очков, его команда уступила со счетом 65:74.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий