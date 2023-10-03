Евролига объявила об изменении нескольких правил перед новым сезоном

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок судьи Баскетбол

Евролига объявила об изменении ряда правил перед новым сезоном.

Инициатива направлена на улучшение качества судейства как в Евролиге, так и в Еврокубке.

– Главные тренеры отныне будут получать по два «челленджа» на каждый матч, но должны будут использовать один из них в первые 38 минут игры, иначе потеряют его. Ради ускорения игры судьи теперь смогут инициировать проверку нарушений только в последние 2 минуты встречи или в последние 2 минуты овертайма. У тренеров такого ограничения нет.

– Судьи смогут пересматривать новый тип спорных эпизодов, а именно выяснять, был ли на игроке фол в момент броска или нет.

– Игрок или представитель персонала команды, покинувший скамейку запасных во время выяснения отношений на площадке, но не принявший активного участия в беспорядках, не будет автоматически удаляться. Предполагается, что судьи смогут изучить видеозапись инцидента и выяснить, был ли тот или иной человек вовлечен в конфликтную ситуацию.

– Во всех ситуациях спорного мяча игровой снаряд будет вводиться в игру в круге (линия штрафного броска или центр площадки), расположенном ближе всего к месту, где имело место предыдущее действие.

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