Евролига объявила об изменении нескольких правил перед новым сезоном

объявила об изменении ряда правил перед новым сезоном.

Инициатива направлена на улучшение качества судейства как в Евролиге, так и в Еврокубке.

– Главные тренеры отныне будут получать по два «челленджа» на каждый матч, но должны будут использовать один из них в первые 38 минут игры, иначе потеряют его. Ради ускорения игры судьи теперь смогут инициировать проверку нарушений только в последние 2 минуты встречи или в последние 2 минуты овертайма. У тренеров такого ограничения нет.

– Судьи смогут пересматривать новый тип спорных эпизодов, а именно выяснять, был ли на игроке фол в момент броска или нет.

– Игрок или представитель персонала команды, покинувший скамейку запасных во время выяснения отношений на площадке, но не принявший активного участия в беспорядках, не будет автоматически удаляться. Предполагается, что судьи смогут изучить видеозапись инцидента и выяснить, был ли тот или иной человек вовлечен в конфликтную ситуацию.

– Во всех ситуациях спорного мяча игровой снаряд будет вводиться в игру в круге (линия штрафного броска или центр площадки), расположенном ближе всего к месту, где имело место предыдущее действие.

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