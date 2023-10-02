14-15 октября в Москве пройдет Суперфинал АСБ 3x3

Теги любительский баскетбол Баскетбол

Лучшие студенческие команды России и зарубежья сыграют между собой на арене «Динамо» (Василисы Кожиной, 13). Состав участников сформирован из победителей региональных этапов АСБ 3x3, а также приглашённых иностранных команд. Помимо турнира по баскетболу 3x3, в рамках Суперфинала пройдёт данк-контест и конкурс снайперов.

Суперфинал АСБ 3x3 2022 проходил в Москве. Напомним, что триумф в женской части праздновал ЦОП-ГУТИД (Санкт-Петербург), а победителем мужского турнира стала «Руна» (Москва).

Вход на Суперфинал свободный. Бесплатный билет на событие можно забрать по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

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