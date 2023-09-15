Кевон Луни дал совет молодым игрокам: «Все пытаются добавить слишком много в свою игру – просто сосредоточьтесь на чем-то одном»

Центровой « » и другие игроки приняли участие в закрытых двусторонних тренировках, которые каждое межсезонье организовывает Рико Хайнс, ныне исполняющий обязанности помощника главного тренера «Филадельфии».

Луни дал совет молодым игрокам о том, как понять свою роль на площадке.

«Продолжайте работать над своей игрой и найдите то, в чем вы хороши. Все пытаются добавить слишком много в свою игру; просто сосредоточьтесь на чем-то одном, в чем вы можете стать действительно хороши, и сосредоточьтесь на этом. Это даст большую разницу.

[В лиге] не хотят, чтобы все умели бросать, они не хотят, чтобы вы делали слишком много. Так что определите, в чем вы хороши, найдите свою роль, найдите свою нишу; и вы сможете играть долго и зарабатывать много денег. Так что сосредоточьтесь на этом в летнее время, чтобы хорошо в этом разбираться», – сказал Луни.

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