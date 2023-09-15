Кевон Луни дал совет молодым игрокам: «Все пытаются добавить слишком много в свою игру – просто сосредоточьтесь на чем-то одном»

Теги Голден Стэйт НБА Кевон Луни Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни и другие игроки НБА приняли участие в закрытых двусторонних тренировках, которые каждое межсезонье организовывает Рико Хайнс, ныне исполняющий обязанности помощника главного тренера «Филадельфии».

Луни дал совет молодым игрокам о том, как понять свою роль на площадке.

«Продолжайте работать над своей игрой и найдите то, в чем вы хороши. Все пытаются добавить слишком много в свою игру; просто сосредоточьтесь на чем-то одном, в чем вы можете стать действительно хороши, и сосредоточьтесь на этом. Это даст большую разницу.

[В лиге] не хотят, чтобы все умели бросать, они не хотят, чтобы вы делали слишком много. Так что определите, в чем вы хороши, найдите свою роль, найдите свою нишу; и вы сможете играть долго и зарабатывать много денег. Так что сосредоточьтесь на этом в летнее время, чтобы хорошо в этом разбираться», – сказал Луни.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Перемен! «Детройт»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФомаМаня
Отличный совет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
totocash
кевон вроде самый подбирающий игрок сезона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крокозябра
Ответ totocash
кевон вроде самый подбирающий игрок сезона
В нападении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий