Джордан Боун покинул «Ваноли Кремону» по личным причинам
Разыгрывающий Джордан Боун (25 лет, 191 см) и «Ваноли Кремона» расторгли контракт.
Американец покинул итальянский клуб по личным причинам.
«Ваноли Кремона» выходит на рынок, чтобы найти нового игрока на освободившееся место в составе.
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