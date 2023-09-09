Джордан Боун покинул «Ваноли Кремону» по личным причинам

Разыгрывающий Джордан Боун (25 лет, 191 см) и « » расторгли контракт.

Американец покинул итальянский клуб по личным причинам.

«Ваноли Кремона» выходит на рынок, чтобы найти нового игрока на освободившееся место в составе.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича