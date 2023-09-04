Стефано Тонут о выходе Италии в 1/4 финала ЧМ-2023: «Потрясающее чувство»

Защитник сборной Италии Стефано Тонут рассказал о том, что чувствует после победы над Пуэрто-Рико и выхода команды в 1/4 финала ЧМ-2023.

«Мы наслаждаемся моментом и уже думаем о следующей игре. Италия в числе восьми лучших команд мира, это потрясающее чувство. Пожалуй, мы пока даже не осознали это.

Двухсотый матч за сборную? Это лучший способ отпраздновать данное событие», – заявил Тонут.

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