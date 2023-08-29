Американский спринтер удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Форвард « » не согласился с мнением легкоатлета.

«Когда быть умным – значит ошибаться», – высказался 4-кратный чемпион НБА.

Ранее Лайлса критиковали и другие игроки НБА, включая Кевина Дюрэнта, а также журналист Стивен Эй Смит и музыкант Дрейк.

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