Дрэймонд Грин о Ноа Лайлсе: «Когда быть умным – значит ошибаться»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Ноа Лайлс Баскетбол

Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не согласился с мнением легкоатлета.

«Когда быть умным – значит ошибаться», – высказался 4-кратный чемпион НБА.

Ранее Лайлса критиковали и другие игроки НБА, включая Кевина Дюрэнта, а также журналист Стивен Эй Смит и музыкант Дрейк.

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2 комментария

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Вадим Сидоров
Когда типо круто ответил, но на самом деле ничего не обосновал=)
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Archer_Great
Ответ Вадим Сидоров
Когда типо круто ответил, но на самом деле ничего не обосновал=)
я думаю, он таким способом призывает признать свою неправоту: мол, согласись, что ошибся, за умного сойдешь, а дальнейшие споры - они для глупых)
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