Дрэймонд Грин о Ноа Лайлсе: «Когда быть умным – значит ошибаться»
Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.
«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?
Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не согласился с мнением легкоатлета.
«Когда быть умным – значит ошибаться», – высказался 4-кратный чемпион НБА.
Ранее Лайлса критиковали и другие игроки НБА, включая Кевина Дюрэнта, а также журналист Стивен Эй Смит и музыкант Дрейк.
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