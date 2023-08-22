«Уорриорз» опубликовали видео, как Дрэймонд Грин ставит блок-шоты юным баскетболистам

Теги Голден Стэйт НБА видео Дрэймонд Грин Баскетбол

«Голден Стэйт» опубликовал видео, на котором звездный форвард команды Дрэймонд Грин ставит блок-шоты юным баскетболистам, которые пытаются забросить издали.

«Если ты величайший защитник всех времен, ты должен защищаться 24/7/365», – говорится в описании к видео.

Грин был признан лучшим защитником сезона-2016/17.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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