Ниср Зузуа набрал 17 очков, Кот-д’Ивуар справился с Ираном

Атакующий защитник сборной Кот-д’Ивуара Ниср Зузуа помог своей команде взять верх над Ираном.

За 23 минуты на площадке Зузуа набрал 17 очков, сделал 4 подбора и перехват.

Защитник реализовал 5 из 14 с игры и 4 из 5 с линии.

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