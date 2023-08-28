Ниср Зузуа набрал 17 очков, Кот-д’Ивуар справился с Ираном
Атакующий защитник сборной Кот-д’Ивуара Ниср Зузуа помог своей команде взять верх над Ираном.
За 23 минуты на площадке Зузуа набрал 17 очков, сделал 4 подбора и перехват.
Защитник реализовал 5 из 14 с игры и 4 из 5 с линии.
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