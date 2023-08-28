Новая Зеландия в овертайме дожала Иорданию благодаря 23 очкам Айзейи Леафа

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Разыгрывающий Новой Зеландии Айзейя Леафа был признан самым ценным игроком встречи против Иордании, несмотря на 39 очков от Холлис-Джефферсона.

Леафа отметился 23 очками, 5 подборами, 5 передачами и 3 перехватами.

За 32 минуты на паркете защитник реализовал 7 из 14 с игры, 4 из 8 из-за дуги и 5 из 6 с линии.

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