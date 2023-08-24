«Руна» и РУС «ГЦОЛИФК» – победители Кубка Капитолия 2023!

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Турнир прошёл 20-21 августа в Москве в ТЦ «Капитолий».

«Руна» (Никита Падун, Илья Сидоренко, Серафим Ашин, Максим Погодин) в финале обыграла МАИ-МБА (Иван Чиганов, Леонид Тарасов, Артём Мухтаров, Никита Попов). Третье место – за Khimki Power 2 (Александр Черевко, Владимир Соловьёв, Илья Рожков, Сергей Драковский)

В женской части победителем стали девушки из РУС «ГЦОЛИФК» (Анна Никитина, Ева Тран, Ульяна Фёдорова, Александра Мякшина), второе место занял МГАФК (Екатерина Штаб, Ирина Чекунова, Дарья Гордеевцева, Александра Цыплухина), третье – MSU (Анастасия Чуднова, Ирина Вахрушева, Анна Бушменкова, Вероника Соболева).

Победители получили путёвки на Суперфинал АСБ 3x3 (14-15 октября, Москва) и Кубок России 3X3, который пройдёт в Челябинске с 14 по 16 сентября.

Опубликовал Sports.ru

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