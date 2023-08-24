«Астана» может подписать форварда сборной Чили Фелипе Хаазе («Перехват»)

Теги возможные переходы NCAA Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

«Астана» проявляет интерес к тяжелому форварду сборной Чили Фелипе Хаазе (25 лет, 206 см), сообщает телеграм-канал «Перехват».

Казахстанский клуб может стать первой профессиональной командой Хаазе – последние шесть лет он провел в NCAA.

В сезоне-2022/23 Хаазе набирал в среднем 15 очков и 6,1 подбора за университет Южного Миссисипи.

Если «Астана» подпишет чилийского бигмэна, Хаазе станет шестым и последним возможным легионером в составе, отмечает «Перехват».

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4 комментария

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Sonder
Ответ goducks
Всё равно не сходится, eligibility у них на 4 сезона, один пропустил (redshirt), ещё один откуда?
ковид джуниор после редшерт джуниор, конечно же
+1
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+1
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Tim Timson
а как он 6 лет провел в универе?)..медик что-ли?)
0
0
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Sonder
Ответ Tim Timson
а как он 6 лет провел в универе?)..медик что-ли?)
19/20 пропустил полностью
0
0
0
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goducks
Ответ Sonder
19/20 пропустил полностью
Всё равно не сходится, eligibility у них на 4 сезона, один пропустил (redshirt), ещё один откуда?
0
0
0
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