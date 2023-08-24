«Астана» может подписать форварда сборной Чили Фелипе Хаазе («Перехват»)

«Астана» проявляет интерес к тяжелому форварду сборной Чили Фелипе Хаазе (25 лет, 206 см), сообщает телеграм-канал «Перехват».

Казахстанский клуб может стать первой профессиональной командой Хаазе – последние шесть лет он провел в .

В сезоне-2022/23 Хаазе набирал в среднем 15 очков и 6,1 подбора за университет Южного Миссисипи.

Если « » подпишет чилийского бигмэна, Хаазе станет шестым и последним возможным легионером в составе, отмечает «Перехват».

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