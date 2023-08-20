Сергей Елевич: «Эрик Грин – это как раз именно то, что нужно УНИКСу»

Теги УНИКС Сергей Елевич Единая лига ВТБ Эрик Грин Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что американский защитник Эрик Грин будет хорошим усилением для действующего чемпиона Лиги ВТБ казанского УНИКСа.

«Хорошо помню Грина. Надо сказать, что это очень неплохое приобретение. Это думающий игрок. И его атакующие действия в целом достойны уважения. Это как раз именно то, что нужно УНИКСу.

Приживется он или нет, никто сейчас не скажет. Посмотрим. Но я считаю, что это усиление. Да и вообще приятно, когда команды берут игроков, возможности которых хорошо известны, — сказал эксперт.

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