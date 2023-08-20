Сергей Елевич: «Эрик Грин – это как раз именно то, что нужно УНИКСу»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что американский защитник будет хорошим усилением для действующего чемпиона Лиги ВТБ казанского УНИКСа.

«Хорошо помню Грина. Надо сказать, что это очень неплохое приобретение. Это думающий игрок. И его атакующие действия в целом достойны уважения. Это как раз именно то, что нужно .

Приживется он или нет, никто сейчас не скажет. Посмотрим. Но я считаю, что это усиление. Да и вообще приятно, когда команды берут игроков, возможности которых хорошо известны, — сказал эксперт.

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