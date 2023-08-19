Команды Евролиги интересуются Остином Риверсом
Игроки НБА Остин Риверс (31 год, 191 см) и Теренс Дэвис (26 лет, 193 см) вызвали интерес у нескольких клубов Евролиги, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Оба защитника на данный момент являются свободными агентами.
Ранее сообщалось, что Дэвисом интересуется испанская «Барселона», которая ранее подписала бывшего игрока НБА Джабари Паркера.
Риверс провел прошлый сезон за «Миннесоту», набирая 4,8 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.
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