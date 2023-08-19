Команды Евролиги интересуются Остином Риверсом

Игроки НБА Остин Риверс (31 год, 191 см) и Теренс Дэвис (26 лет, 193 см) вызвали интерес у нескольких клубов , сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Оба защитника на данный момент являются свободными агентами.

Ранее сообщалось, что Дэвисом интересуется испанская « », которая ранее подписала бывшего игрока НБА Джабари Паркера.

Риверс провел прошлый сезон за «Миннесоту», набирая 4,8 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

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