Джейлен Уильямс: «Аарон Уиггинс является нашей душой компании, тем, кто держит раздевалку вместе»

Теги НБА Оклахома-Сити Аарон Уиггинс Джейлен Уильямс Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс в интервью Шэмсу Чарнии из The Athletic поделился, кто из его партнеров по команде более остальных влияет на настроение коллектива в раздевалке.

«Я думаю, что [Аарон ]Уиггинс просто потому, что он веселится, но занимается своим делом. Много смешных парней, но Уиггс является нашей душой компании, которого мы также считаем как бы нашим «клеем» и тем, кто держит раздевалку вместе, и при этом каждый день приходит на тренировку готовым», – рассказал Уильямс.

Уиггинс был выбран под 55-м номером на драфте 2021 года.

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