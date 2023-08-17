Джейлен Уильямс: «Аарон Уиггинс является нашей душой компании, тем, кто держит раздевалку вместе»

Атакующий защитник «Оклахомы» в интервью Шэмсу Чарнии из The Athletic поделился, кто из его партнеров по команде более остальных влияет на настроение коллектива в раздевалке.

«Я думаю, что [ ]Уиггинс просто потому, что он веселится, но занимается своим делом. Много смешных парней, но Уиггс является нашей душой компании, которого мы также считаем как бы нашим «клеем» и тем, кто держит раздевалку вместе, и при этом каждый день приходит на тренировку готовым», – рассказал Уильямс.

Уиггинс был выбран под 55-м номером на драфте 2021 года.

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