НБА представила расписание внутрисезонного турнира

НБА объявила полное расписание группового этапа первого в истории внутрисезонного турнира, который начнется 3 ноября.

Матчи будут проходить по вторникам и пятницам в течение ноября. Обычные матчи регулярного чемпионата в эти дни проводиться не будут.

Турнир откроет встреча между «Милуоки» и «Нью-Йорком», которая будет транслироваться по национальному телевидению.

30 команд разделены на шесть групп, по три группы в каждой конференции. На групповом этапе каждая команда проведет по четыре матча. Шесть победителей групп выйдут в плей-офф. Еще две команды с лучшим процентом побед получат wild card.

Четвертьфиналы будут проходить на домашних аренах команд, полуфиналы и финал пройдут в Лас-Вегасе 7 и 9 декабря.

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