НБА представила расписание внутрисезонного турнира
НБА объявила полное расписание группового этапа первого в истории внутрисезонного турнира, который начнется 3 ноября.
Матчи будут проходить по вторникам и пятницам в течение ноября. Обычные матчи регулярного чемпионата в эти дни проводиться не будут.
Турнир откроет встреча между «Милуоки» и «Нью-Йорком», которая будет транслироваться по национальному телевидению.
30 команд разделены на шесть групп, по три группы в каждой конференции. На групповом этапе каждая команда проведет по четыре матча. Шесть победителей групп выйдут в плей-офф. Еще две команды с лучшим процентом побед получат wild card.
Четвертьфиналы будут проходить на домашних аренах команд, полуфиналы и финал пройдут в Лас-Вегасе 7 и 9 декабря.
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Хотя формально все равно будет больше матчей, ровно на один, так как чемпионский матч в зачет регулярки не пойдет. Но сути это не меняет.
Все равно, непонятно зачем усложнять структуру сезона ради какого-то "недокубка".
Вот если бы победитель гарантированно получал право на участие в драфтовой лотерее, типа 10 проц шанс на первый пик, тогда это бы сделало турнир намного значимей и увлекательнее.