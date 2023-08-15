НБА представила расписание внутрисезонного турнира

Теги НБА фото Баскетбол

НБА объявила полное расписание группового этапа первого в истории внутрисезонного турнира, который начнется 3 ноября.

Матчи будут проходить по вторникам и пятницам в течение ноября. Обычные матчи регулярного чемпионата в эти дни проводиться не будут.

Турнир откроет встреча между «Милуоки» и «Нью-Йорком», которая будет транслироваться по национальному телевидению.

30 команд разделены на шесть групп, по три группы в каждой конференции. На групповом этапе каждая команда проведет по четыре матча. Шесть победителей групп выйдут в плей-офф. Еще две команды с лучшим процентом побед получат wild card.

Четвертьфиналы будут проходить на домашних аренах команд, полуфиналы и финал пройдут в Лас-Вегасе 7 и 9 декабря.

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6 комментариев

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pudic06
Надеюсь сезон будет огненным
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Игорь Гуслев
Ответ Maturmalai
Игроки травмируются, пропускают матчи, пропускают плейофф, сидят на лоуд менеджменте. Что с этим делать? НБА: "А пусть они играют еще больше игр!"
Нет, все эти матчи идут в зачёт регулярки, это в каком-то плане наоборот ход против лоад менеджмента
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Алексей Ильин
Победитель что то получает?
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Maturmalai
Ответ Игорь Гуслев
Нет, все эти матчи идут в зачёт регулярки, это в каком-то плане наоборот ход против лоад менеджмента
А, ну тогда не так плохо.
Хотя формально все равно будет больше матчей, ровно на один, так как чемпионский матч в зачет регулярки не пойдет. Но сути это не меняет.
Все равно, непонятно зачем усложнять структуру сезона ради какого-то "недокубка".
Вот если бы победитель гарантированно получал право на участие в драфтовой лотерее, типа 10 проц шанс на первый пик, тогда это бы сделало турнир намного значимей и увлекательнее.
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