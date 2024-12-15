«Лейкерс» продали рекордные для новичков НБА более 500 тысяч маек Бронни Джеймса, заработав более 50 миллионов долларов (Marca)
Бронни Джеймс помогает маркетинговой программе «Лейкерс».
По сообщению издания Marca, клуб продал более 500 тысяч маек защитника, побив рекорды НБА для новичков, включая показатели его отца Леброна Джеймса.
Продажи принесли более 50 миллионов долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Marca
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