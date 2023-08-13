Владимир Михайлович вернется в «Будучность»
Атакующий защитник Владимир Михайлович (33 года, 195 см) продолжит карьеру в «Будучности», сообщает пресс-служба клуба.
Черногорский защитник в минувшем сезоне выступал за «Морнар Бар».
В сезоне-2022/23 Адриатической лиги Михайлович набирал в среднем 15,4 очка, 4,3 подбора, 3,6 передачи и 3,2 перехвата.
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