Ди Джей Стюард примет участие в тренировочном лагере «Бостона»

Выпускник университета Дьюк защитник Ди Джей Стюард (21 год, 188 см) подписал контракт с « » на время тренировочного лагеря.

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Селтикс» уже заключили 2 из 3 доступных двусторонних контрактов, ранее подписав Джей Ди Дэвисона и Джея Скрабба.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо