Ди Джей Стюард примет участие в тренировочном лагере «Бостона»
Выпускник университета Дьюк защитник Ди Джей Стюард (21 год, 188 см) подписал контракт с «Бостоном» на время тренировочного лагеря.
Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Селтикс» уже заключили 2 из 3 доступных двусторонних контрактов, ранее подписав Джей Ди Дэвисона и Джея Скрабба.
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