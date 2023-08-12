У Кевина Уиллиса украли чемпионские майки «Сан-Антонио»

Теги происшествия Сан-Антонио НБА Кевин Уиллис Баскетбол

Бывший игрок НБА Кевин Уиллис обратился в полицию по поводу кражи нескольких игровых маек чемпионского состава «Сан-Антонио», сообщает TMZ Sports.

Майки украли из камеры хранения в городе Розуэлл, штат Джорджия. По словам 60-летнего бывшего центрового «Сперс», майки принадлежали его бывшим партнерам по команде и стоили около 100 000 долларов.

Во время звонка в службу 911 Уиллис рассказал, что грабители забрали майки всех известных игроков, оставив около четырех маек.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что замок был срезан и находился внутри камеры. Уиллис отметил, что последний раз проверял камеру хранения в июне.

Бывший баскетболист запросил расследование и намерен выдвинуть обвинения. По этому делу в настоящее время никто не задержан.

Уиллис стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио» в 2003 году.

Джордан и Баркли были главной парой друзей НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают друг с другом

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Поправка , это сделали не грабители, а воры)
Другое дело, какую ценность это представляет для этих крадунов, просто так не сольёшь в ломбарде. Только набой на кражу от каких-то болельщиков из Нью Джерси))
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Tim Timson
интересно какие 4 майки оставили?)... или слова оставили около 4х маек это как ? 3.5 ?))
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