У Кевина Уиллиса украли чемпионские майки «Сан-Антонио»

Бывший игрок НБА Кевин Уиллис обратился в полицию по поводу кражи нескольких игровых маек чемпионского состава «Сан-Антонио», сообщает TMZ Sports.

Майки украли из камеры хранения в городе Розуэлл, штат Джорджия. По словам 60-летнего бывшего центрового «Сперс», майки принадлежали его бывшим партнерам по команде и стоили около 100 000 долларов.

Во время звонка в службу 911 Уиллис рассказал, что грабители забрали майки всех известных игроков, оставив около четырех маек.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что замок был срезан и находился внутри камеры. Уиллис отметил, что последний раз проверял камеру хранения в июне.

Бывший баскетболист запросил расследование и намерен выдвинуть обвинения. По этому делу в настоящее время никто не задержан.

Уиллис стал чемпионом НБА в составе « » в 2003 году.

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