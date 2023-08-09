«Никс» и Джош Харт продлят контракт на 4 года и 81 млн долларов

Теги переходы Нью-Йорк НБА Джош Харт Баскетбол

«Нью-Йорк» и атакующий защитник Джош Харт (28 лет, 196 см) договорились о продлении контракта на 4 года и 81 миллион долларов. Стороны работают над последними деталями сделки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новый контракт Харта будет рассчитан до конца сезона-2027/28. За пять лет защитник заработает 94 миллиона.

Когда сделка будет полностью завершена, Харт продолжит подготовку к чемпионату мира в составе сборной США.

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4 комментария

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Андрей Пархоменко
за неповторимую улыбку)
+4
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гайка и болт
Nicks hurt themselves today, to see if they still feel)
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Pirikas
Пятюню не дают ему, зато 81 за 4 дали)
Поздравлямба и здоровья
+1
-1
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carmelo hot sause
Переплатили, но к концу контракта это может стать адекватной суммой
0
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