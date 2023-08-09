«Никс» и Джош Харт продлят контракт на 4 года и 81 млн долларов

« » и атакующий защитник (28 лет, 196 см) договорились о продлении контракта на 4 года и 81 миллион долларов. Стороны работают над последними деталями сделки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новый контракт Харта будет рассчитан до конца сезона-2027/28. За пять лет защитник заработает 94 миллиона.

Когда сделка будет полностью завершена, Харт продолжит подготовку к чемпионату мира в составе сборной США.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба