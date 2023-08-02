Эдуард Сандлер возглавил владивостокское «Динамо»

Президент владивостокского «Динамо» стал главным тренером команды, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Прежний главный тренер « » Алексей Голяхов останется в штабе и станет первым ассистентом Сандлера.

«В новом сезоне снова буду главным тренером баскетбольной команды «Динамо». Счастлив спустя три года вернуться в дело. Благодарен окружению за то, что могу жить своей жизнью и делать, то что люблю. Горд собой и своей решительностью. Мой пятый профессиональный сезон впереди», – сказал Сандлер.

До этого 41-летний тренер руководил «Спартаком-Приморье», «Сахалином» и «Востоком-65». Со «Спартаком» Сандлер выиграл серебро Суперлиги и бронзу Кубка России, с «Сахалином» – золото Суперлиги, с «Востоком-65» – бронзу и серебро Кубка России.

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