Крис Чиозза и Неманя Бьелица получили чемпионские кольца за победу в 2022 году

Разыгрывающий Крис Чиозза (« ») и тяжелый форвард (« ») получили свои чемпионские кольца за победу в сезоне-2021/22.

Церемония прошла во время тренировки подрастающего поколения «Уорриорз», дети встретили чемпионов бурными овациями.

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