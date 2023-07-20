Крис Чиозза и Неманя Бьелица получили чемпионские кольца за победу в 2022 году
Разыгрывающий Крис Чиозза («Мурсия») и тяжелый форвард Неманя Бьелица («Фенербахче») получили свои чемпионские кольца за победу в сезоне-2021/22.
Церемония прошла во время тренировки подрастающего поколения «Уорриорз», дети встретили чемпионов бурными овациями.
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