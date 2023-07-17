Джордан Такер вышел из контракта с «Нижним Новгородом». Американец перешел в команду на прошлой неделе

Форвард Джордан Такер (201 см, 25 лет) не сыграет за «Нижний Новгород» в следующем сезоне.

Американец воспользовался опцией выхода из контракта с нижегородцами спустя неделю после его подписания. Такер выплатит клубу бай-аут.

Ожидается, что баскетболист продолжит карьеру в Европе.

В 26 матчах сезона-2022/23 за болгарский «Черноморец» Такер набирал в среднем 20,3 очка (49,7% с игры, 33,2% из-за дуги), 5,0 подбора и 2,3 передачи.

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