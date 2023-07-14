Джейлен Грин – о Ванвлите: «Разыгрывающий-победитель, у которого мы можем учиться»

Разыгрывающий « » поделился мнением от перехода в команду чемпиона НБА-2019 Фреда Ванвлита.

«Это очень здорово для команды, не только для меня. Иметь в составе ветерана, разыгрывающего-победителя, у которого мы можем учиться и который задает тон для игры», – цитирует Грина ClutchFans.

Ванвлит этим летом подписал контракт с «Рокетс» на 3 года и 130 млн долларов.

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