Джейлен Грин – о Ванвлите: «Разыгрывающий-победитель, у которого мы можем учиться»

Теги Хьюстон НБА Фред Ванвлит Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин поделился мнением от перехода в команду чемпиона НБА-2019 Фреда Ванвлита.

«Это очень здорово для команды, не только для меня. Иметь в составе ветерана, разыгрывающего-победителя, у которого мы можем учиться и который задает тон для игры», – цитирует Грина ClutchFans.

Ванвлит этим летом подписал контракт с «Рокетс» на 3 года и 130 млн долларов.

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