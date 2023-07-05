Кваме Браун о видео с Джейленом Грином: «Если кто-то вот так поднимет мне ноги, я отправлюсь в тюрьму»

Бывший игрок НБА Кваме Браун отреагировал на видео, где защитник « » изображает секс с одноклубником .

«Не знаю, кто более отвратителен, Джейлен Грин, который трахает парня в зад, или тот парень, который поднял ноги и лежит в позе счастливого ребенка. Черт возьми, парни, вы что приняли? Похоже, вам в молоко подсыпали какие-то таблетки эстрогена.

Матери, вот почему вы не должны позволять своим детям запираться в комнате и играть в видеоигры всю ночь. Вот парень, который занимается этим дерьмом всю жизнь.

Если кто-то вот так поднимет мне ноги, я отправлюсь в тюрьму. Если я вдруг буду спать, и кто-то прыгнет на меня и схватит вот так, я превращусь в Майка Тайсона и откушу ему ухо. Я выколю ему глаза», – сказал Браун.

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