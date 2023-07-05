Кваме Браун о видео с Джейленом Грином: «Если кто-то вот так поднимет мне ноги, я отправлюсь в тюрьму»

Теги Хьюстон Кваме Браун НБА Джейлен Грин Джош Кристофер Баскетбол

Бывший игрок НБА Кваме Браун отреагировал на видео, где защитник «Хьюстона» Джейлен Грин изображает секс с одноклубником Джошем Кристофером.

«Не знаю, кто более отвратителен, Джейлен Грин, который трахает парня в зад, или тот парень, который поднял ноги и лежит в позе счастливого ребенка. Черт возьми, парни, вы что приняли? Похоже, вам в молоко подсыпали какие-то таблетки эстрогена.

Матери, вот почему вы не должны позволять своим детям запираться в комнате и играть в видеоигры всю ночь. Вот парень, который занимается этим дерьмом всю жизнь.

Если кто-то вот так поднимет мне ноги, я отправлюсь в тюрьму. Если я вдруг буду спать, и кто-то прыгнет на меня и схватит вот так, я превращусь в Майка Тайсона и откушу ему ухо. Я выколю ему глаза», – сказал Браун.

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7 комментариев

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gangstarr
Не грози южному централу !
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namankey
Да ладно, чё ты?
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boller_73
Не играйте в видео игры, а то или вы или вас!
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Jazzzz
Может, Джордан ему карьеру испортил, потому что Кваме дал Майклу пару толковых советов на драфте?
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Опять выдал базу. Ему бы ведущим на ESPN
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Телохранитель Джеймса Уорти
«Я выколю ему глаз», пика к тому моменту будет уже готова
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Неназванный эксперт
Кваме прямо огонь выдаёт каждый раз, реально нужно его в какое-нибудь ток шоу уже определить, будет там партию консерваторов представлять)
Леброна и Джа круто приложил, теперь очередь дошла и до техасского Грина)
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