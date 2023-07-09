33 очка и 10 передач Кейонте Джорджа помогли «Юте» обыграть «Клипперс» в матче Летней лиги

Защитник Кейонте Джордж, выбранный под 16-м номером на драфте-2023, стал самым результативным игроком встречи с « » (105:99) в Летней лиге .

Джордж записал на свой счет 33 очка, 10 передач, блок-шот и перехват.

За 34:24 на паркете защитник реализовал 12 из 24 бросков с игры (6 из 15 трехочковых) и 3 из 3 с линии.

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