«Филадельфия» выставит квалификационное предложение Полу Риду

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Пол Рид Баскетбол

«Филадельфия» выставит квалификационное предложение центровому Полу Риду (24 года, 206 см), информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Рид станет ограниченно свободным агентом.

Центровой принял участие в 69 матчах прошедшего регулярного чемпионата, проводя в среднем 10,9 минуты на паркете.

Он набирал 4,2 очка и 3,8 подбора за игру.

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