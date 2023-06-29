«Филадельфия» выставит квалификационное предложение Полу Риду

« » выставит квалификационное предложение центровому (24 года, 206 см), информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Рид станет ограниченно свободным агентом.

Центровой принял участие в 69 матчах прошедшего регулярного чемпионата, проводя в среднем 10,9 минуты на паркете.

Он набирал 4,2 очка и 3,8 подбора за игру.

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