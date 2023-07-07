Контракт Джеффа Грина с «Хьюстоном» – 16 млн за 2 года

Теги переходы Хьюстон НБА Джефф Грин Бобби Маркс Баскетбол

Тяжелый форвард Джефф Грин (36 лет, 203 см) в следующем сезоне будет выступать за «Хьюстон».

Сообщалось, что контракт игрока рассчитан на один сезон и 6 млн долларов, однако инсайдер ESPN Бобби Маркс дополняет, что соглашение было заключено на 2 года и 16 млн.

Грин заработает 8 млн за первый сезон, второй год соглашения не гарантирован.

Грин уже выступал за «Рокетс» во второй половине сезона-2019/20.

Ветеран принял участие в 20 матчах плей-офф-2022/23, набирая 4,1 очка и 1,6 подбора за 17,2 минуты на паркете.

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7 комментариев

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dev0
Мое почтение, анкл Джефф.
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Stephan Carrypenko
Ответ Tydeus
Забьём платежку всем, что блестит с чемпионским опытом, чтобы славно вылететь в плей-ин/в лучшем случае первом раунде. Хьюстон Рокетс 2023
У них пока больших задач и нет
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Tim Timson
Ответ Tydeus
Забьём платежку всем, что блестит с чемпионским опытом, чтобы славно вылететь в плей-ин/в лучшем случае первом раунде. Хьюстон Рокетс 2023
с последнего места что взлетать должны в 6ку что-ли?)
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Мурзин Ринат
Ответ Stephan Carrypenko
У них пока больших задач и нет
Но в тоже время контракты Ванвлита и Брукса не короткие , а на 3-4 года, в те года надо будет уже платить и Грину, Смиту и прочим
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AllanHouston
Ответ Мурзин Ринат
Но в тоже время контракты Ванвлита и Брукса не короткие , а на 3-4 года, в те года надо будет уже платить и Грину, Смиту и прочим
Максималка ВанВлита - двухлетняя, третий год - опция команды

Как раз гарантия закончится тогда, когда вступят в силу продления Грина и Шенгюна
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AllanHouston
Ответ Tydeus
Забьём платежку всем, что блестит с чемпионским опытом, чтобы славно вылететь в плей-ин/в лучшем случае первом раунде. Хьюстон Рокетс 2023
"Хьюстон" хотел заполучить Брука Лопеза. И судя по обменам Гарубы и Вашингтона в "Атланту", это делалось, чтобы освободить дополнительную зарплату для Лопеза.

Учитывая, что команда не стала бы без предварительного согласия игрока начинать расчищать платёжку, раздавать игроков и тратить ресурсы, где-то в процесс вклинились "Милуоки" и предложили те же деньги и Лопез решил остаться в Висконсине.

Но "Хьюстон" уже договорился с "Атлантой" и у них был, вероятно, уже проработан вариант обмена Брукса поверх потолка, но вся конструкция рухнула, ибо "Рокетс" не захотели отзывать свои обещания другим клубам.

Поэтому и случилась неразбериха в техасском строю и взяли альтернативой Лэндейла и Грина, сделав их контракты таким образом, дабы к следующему межсезонью или к февралю они были отличным подспорьем для усиления через обмен(-ы).
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