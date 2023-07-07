Контракт Джеффа Грина с «Хьюстоном» – 16 млн за 2 года

Тяжелый форвард (36 лет, 203 см) в следующем сезоне будет выступать за « ».

Сообщалось, что контракт игрока рассчитан на один сезон и 6 млн долларов, однако инсайдер ESPN Бобби Маркс дополняет, что соглашение было заключено на 2 года и 16 млн.

Грин заработает 8 млн за первый сезон, второй год соглашения не гарантирован.

Грин уже выступал за «Рокетс» во второй половине сезона-2019/20.

Ветеран принял участие в 20 матчах плей-офф-2022/23, набирая 4,1 очка и 1,6 подбора за 17,2 минуты на паркете.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23