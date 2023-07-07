Контракт Джеффа Грина с «Хьюстоном» – 16 млн за 2 года
Тяжелый форвард Джефф Грин (36 лет, 203 см) в следующем сезоне будет выступать за «Хьюстон».
Сообщалось, что контракт игрока рассчитан на один сезон и 6 млн долларов, однако инсайдер ESPN Бобби Маркс дополняет, что соглашение было заключено на 2 года и 16 млн.
Грин заработает 8 млн за первый сезон, второй год соглашения не гарантирован.
Грин уже выступал за «Рокетс» во второй половине сезона-2019/20.
Ветеран принял участие в 20 матчах плей-офф-2022/23, набирая 4,1 очка и 1,6 подбора за 17,2 минуты на паркете.
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Как раз гарантия закончится тогда, когда вступят в силу продления Грина и Шенгюна
Учитывая, что команда не стала бы без предварительного согласия игрока начинать расчищать платёжку, раздавать игроков и тратить ресурсы, где-то в процесс вклинились "Милуоки" и предложили те же деньги и Лопез решил остаться в Висконсине.
Но "Хьюстон" уже договорился с "Атлантой" и у них был, вероятно, уже проработан вариант обмена Брукса поверх потолка, но вся конструкция рухнула, ибо "Рокетс" не захотели отзывать свои обещания другим клубам.
Поэтому и случилась неразбериха в техасском строю и взяли альтернативой Лэндейла и Грина, сделав их контракты таким образом, дабы к следующему межсезонью или к февралю они были отличным подспорьем для усиления через обмен(-ы).