Кэм Джонсон получит от «Нетс» 108 млн долларов, если реализует все бонусные опции. Базовая зарплата – 90 млн
«Бруклину» удалось сохранить в составе тяжелого форварда Кэмерона Джонсона.
Новое соглашение с игроком заключено на 4 года и 108 миллионов долларов.
Новый контракт включает в себя базовую зарплату в размере 90 миллионов. В нем прописаны 4,7 миллиона в виде вероятных бонусов, 13,5 миллиона в виде маловероятных для достижения бонусов.
Баскетболист заработает 108,2 миллиона, если воспользуется всеми бонусами.
Джонсон перешел в «Нетс» из «Санз» перед февральским дедлайном в результате обмена с участием Кевина Дюрэнта.
В 25 матчах за команду форвард набирал в среднем 16,6 очка, 4,8 подбора, 2,1 передачи и 1,4 перехвата.
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изначально и предполагаемые 90 казались переплатой
когда написал о 108, это просто убийство платёжки стало выглядеть
а теперь 95, и вроде ничего, все рады, некоторые даже тим-френдли начали контракт называть