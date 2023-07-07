Кэм Джонсон получит от «Нетс» 108 млн долларов, если реализует все бонусные опции. Базовая зарплата – 90 млн

« » удалось сохранить в составе тяжелого форварда .

Новое соглашение с игроком заключено на 4 года и 108 миллионов долларов.

Новый контракт включает в себя базовую зарплату в размере 90 миллионов. В нем прописаны 4,7 миллиона в виде вероятных бонусов, 13,5 миллиона в виде маловероятных для достижения бонусов.

Баскетболист заработает 108,2 миллиона, если воспользуется всеми бонусами.

Джонсон перешел в «Нетс» из «Санз» перед февральским дедлайном в результате обмена с участием Кевина Дюрэнта.

В 25 матчах за команду форвард набирал в среднем 16,6 очка, 4,8 подбора, 2,1 передачи и 1,4 перехвата.

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