ЧЕ-2023. Девушки (U18). Латвия – Сербия, Литва сыграет с Португалией и другие матчи

В понедельник, 3 июля, в Турции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

Латвия встретится с Сербией, Литва сыграет с Португалией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Групповой этап

Группа A

БЕЛЬГИЯ – Италия

3 июля. 16:30

Литва – ПОРТУГАЛИЯ

3 июля. 21:30

Положение команд: Португалия – 2-0, Италия – 1-1, Бельгия – 1-1, Литва – 0-2.

Группа B

Польша – Франция

3 июля. 14:00

Венгрия – Турция

3 июля. 19:00

Положение команд: Франция – 2-0, Турция – 1-1, Венгрия – 1-1, Польша – 0-2.

Группа C

ИЗРАИЛЬ – Испания

3 июля. 14:00

Латвия – СЕРБИЯ

3 июля. 21:30

Положение команд: Испания – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 1-1, Израиль – 0-2.

Группа D

ЧЕХИЯ – Словения

3 июля. 16:30

Финляндия – Германия

3 июля. 19:00

Положение команд: Словения – 2-0, Финляндия – 1-1, Германия – 1-1, Чехия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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