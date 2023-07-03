ЧЕ-2023. Девушки (U18). Латвия – Сербия, Литва сыграет с Португалией и другие матчи
В понедельник, 3 июля, в Турции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
Латвия встретится с Сербией, Литва сыграет с Португалией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Групповой этап
Группа A
БЕЛЬГИЯ – Италия
3 июля. 16:30
Литва – ПОРТУГАЛИЯ
3 июля. 21:30
Положение команд: Португалия – 2-0, Италия – 1-1, Бельгия – 1-1, Литва – 0-2.
Группа B
Польша – Франция
3 июля. 14:00
Венгрия – Турция
3 июля. 19:00
Положение команд: Франция – 2-0, Турция – 1-1, Венгрия – 1-1, Польша – 0-2.
Группа C
ИЗРАИЛЬ – Испания
3 июля. 14:00
Латвия – СЕРБИЯ
3 июля. 21:30
Положение команд: Испания – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 1-1, Израиль – 0-2.
Группа D
ЧЕХИЯ – Словения
3 июля. 16:30
Финляндия – Германия
3 июля. 19:00
Положение команд: Словения – 2-0, Финляндия – 1-1, Германия – 1-1, Чехия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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