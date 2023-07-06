«Голден Стэйт» подписал контракт на 4 года с 57-м номером драфта Трэйсом Джексоном-Дэвисом

Теги переходы Голден Стэйт НБА Трэйс Джексон-Дэвис Баскетбол

«Голден Стэйт» заключил соглашение с новичком Трэйсом Джексоном-Дэвисом (23 года, 206 см) на 4 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Два сезона в контракте гарантированы.

Джексон-Дэвис был выбран под 57-м номером драфта-2023, после чего заявил, что «команды об этом пожалеют».

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кандид
"Джексон-Дэвис был выбран под 57-м номером драфта-2023, после чего заявил, что «команды об этом пожалеют»".
Главное, чтобы ГСВ об этом не пожалели...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Не пойму, они центра на подмену Луни собираются подписывать? Молодняк без опыта в лиге - не совсем то. Или опять ему каждую игру выгрызать подборы, а остальным страдать на щитах, когда тот приболеет? Шарич там живой ещё?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ Xell
Гс усилились Крысом. Значит опять отлетят от моих Лал))
твой лаль снова будет свипнут. может и не от гсв, но всё же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий