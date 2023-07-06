«Голден Стэйт» подписал контракт на 4 года с 57-м номером драфта Трэйсом Джексоном-Дэвисом
«Голден Стэйт» заключил соглашение с новичком Трэйсом Джексоном-Дэвисом (23 года, 206 см) на 4 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Два сезона в контракте гарантированы.
Джексон-Дэвис был выбран под 57-м номером драфта-2023, после чего заявил, что «команды об этом пожалеют».
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