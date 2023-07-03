«Зенит» объявил об уходе из команды Ройса Хэмма

Теги переходы Зенит НБА Единая лига ВТБ Ройс Хэмм Баскетбол

«Зенит» объявил об уходе из команды тяжелого форварда Ройса Хэмма (24 года, 202 см).

Стороны договорились о прекращении срока действия контракта по взаимному согласию.

Ройс прибыл в Санкт-Петербург в конце января и помог «Зениту» дойти до полуфинала Единой лиги ВТБ. 

Хэмм принял участие в 26 матчах, 12 раз выйдя в стартовом составе. В среднем за игру он набирал 5,8 очка и 3,7 подбора.

По данным телеграм-канала «Перехват», теперь американский «большой» будет искать себе двусторонний контракт в НБА.

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