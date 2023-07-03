«Зенит» объявил об уходе из команды Ройса Хэмма

« » объявил об уходе из команды тяжелого форварда Ройса Хэмма (24 года, 202 см).

Стороны договорились о прекращении срока действия контракта по взаимному согласию.

Ройс прибыл в Санкт-Петербург в конце января и помог «Зениту» дойти до полуфинала лиги ВТБ.

Хэмм принял участие в 26 матчах, 12 раз выйдя в стартовом составе. В среднем за игру он набирал 5,8 очка и 3,7 подбора.

По данным телеграм-канала «Перехват», теперь американский «большой» будет искать себе двусторонний контракт в НБА.

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