Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Майами»

Теги переходы Майами НБА Джамари Буей Баскетбол

«Майами» заключил двустороннее соглашение с разыгрывающим Джамари Буей (24 года, 188 см).

Буей не был выбран на драфте 2022 года и провел большую часть прошедшего сезона в G-лиге за «Су-Фолс».

8 февраля защитник подписал 10-дневный контракт с «Майами» и сыграл за команду 4 матча, набирая в среднем 3,8 очка, 1,3 подбора и 1,0 передачи.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg961
Колесо незадрафтованной Сансары начинает новый оборот
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temer
Орландо, готовь максималку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий