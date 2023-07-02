Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Майами»

« » заключил двустороннее соглашение с разыгрывающим Джамари Буей (24 года, 188 см).

Буей не был выбран на драфте 2022 года и провел большую часть прошедшего сезона в G-лиге за «Су-Фолс».

8 февраля защитник подписал 10-дневный контракт с «Майами» и сыграл за команду 4 матча, набирая в среднем 3,8 очка, 1,3 подбора и 1,0 передачи.

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