Гиоргос Воворас назначен главным тренером сборной Бахрейна
Бывший главный тренер «Панатинаикоса» возглавил сборную Бахрейна.
Бывший главный тренер греческого «Панатинаикоса» Гиоргос Воворас (48 лет) был назначен главным тренером национальной сборной Бахрейна.
Воворас начал тренерскую карьеру в 2000 году. В сезоне-2014/15 греческий специалист работал в тренерском штабе казанского УНИКСа.
Последней командой Вовораса был литовский «Нептунас», откуда он был уволен в апреле этого года.
Хьюстон
Сан-Антонио
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Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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