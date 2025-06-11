«Мне 40 лет, я на 100% здоров». Пи Джей Такер не собирается завершать карьеру

Пи Джей Такер заявил, что не завершает карьеру.

«Никогда не говорил о завершении карьеры и даже не давал никаких намеков на то, что это возможно.

Мне 40 лет, я на 100% здоров, способен играть и продолжу играть в игру, которой посвятил жизнь. Баскетбол! – написал 40-летний форвард «Нью-Йорка » в соцсети.