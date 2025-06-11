«Мне 40 лет, я на 100% здоров». Пи Джей Такер не собирается завершать карьеру
Пи Джей Такер заявил, что не завершает карьеру.
«Никогда не говорил о завершении карьеры и даже не давал никаких намеков на то, что это возможно.
Мне 40 лет, я на 100% здоров, способен играть и продолжу играть в игру, которой посвятил жизнь. Баскетбол! – написал 40-летний форвард «Нью-Йорка» в соцсети.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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