«Портленд» отчислил Трендона Уотфорда

« » не стал гарантировать контракт форварда Трендона Уотфорда (22 года, 206 см), передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уотфорд выйдет на рынок свободных агентов.

Форвард принял участие в 62 матчах прошедшего регулярного чемпионата НБА.

MVP Летней лиги-2022 набирал 7,4 очка, 3,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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