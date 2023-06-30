«Портленд» отчислил Трендона Уотфорда

Теги переходы Портленд НБА Трендон Уотфорд Баскетбол

«Портленд» не стал гарантировать контракт форварда Трендона Уотфорда (22 года, 206 см), передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уотфорд выйдет на рынок свободных агентов.

Форвард принял участие в 62 матчах прошедшего регулярного чемпионата НБА.

MVP Летней лиги-2022 набирал 7,4 очка, 3,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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8 комментариев

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Ryan T.
Честно говоря немного неожиданно. Худшим Уотфорд точно не был, играл за копейки.
Ну Кронину виднее. Видимо сразу рассчитывают на Мюррея.
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Nightyork97
Ну, очень спорно. Он был старательным, мог набрать очки в проходе. Да, техника корявая, но у него еще есть потенциал для роста. Хороший ролевик, для обмена накинуть его вполне можно. Крис Мюррей под 23 пиком команде понравился больше, посмотрим на дистанции.
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Marduhai
Понятно, что середняк и в стартовом составе выходить не будет. Но на прошлой Летней Лиге был признан лучшим у Портленда. Играет на двух позициях (С и PF), во время отсуствия Нурка вполне прилично подменял Юбенкса...
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Tim Timson
Ответ Ryan T.
Честно говоря немного неожиданно. Худшим Уотфорд точно не был, играл за копейки. Ну Кронину виднее. Видимо сразу рассчитывают на Мюррея.
защитников на три команды, а меняться не умеют)
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zastup
🤦
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Лиллард унижатель!
Зачем? Он конечно не супер игрок, но очень старался, хастлил. И всего 2 ляма получал.
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