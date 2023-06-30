«Портленд» отчислил Трендона Уотфорда
«Портленд» не стал гарантировать контракт форварда Трендона Уотфорда (22 года, 206 см), передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Уотфорд выйдет на рынок свободных агентов.
Форвард принял участие в 62 матчах прошедшего регулярного чемпионата НБА.
MVP Летней лиги-2022 набирал 7,4 очка, 3,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
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