«Даллас» полностью гарантирует контракт Реджи Буллока на 10,5 млн долларов
«Даллас» полностью гарантирует контракт легкого форварда Реджи Буллока (32 года, 198 см) на сезон-2023/24.
Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.
За следующий сезон Буллок заработает 10,5 млн долларов.
В 78-ми матчах прошедшего сезона форвард набирал в среднем 7,2 очка и 3,6 подбора, реализуя 38% бросков из-за дуги.
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