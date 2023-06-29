«Даллас» полностью гарантирует контракт Реджи Буллока на 10,5 млн долларов

Теги переходы Даллас НБА Реджи Буллок Баскетбол

«Даллас» полностью гарантирует контракт легкого форварда Реджи Буллока (32 года, 198 см) на сезон-2023/24.

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

За следующий сезон Буллок заработает 10,5 млн долларов.

В 78-ми матчах прошедшего сезона форвард набирал в среднем 7,2 очка и 3,6 подбора, реализуя 38% бросков из-за дуги.

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