«Сакраменто» воспользовался опцией на 1,9 млн в контракте Кесслера Эдвардса

« » продлил контракт с легким форвардом (22 года, 201 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с игроком.

Эдвардс за следующий сезон заработает 1,9 млн долларов.

В прошедшем сезоне форвард набирал 3,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру, приняв участие в 22-х матчах.

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Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю