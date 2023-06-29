«Сакраменто» воспользовался опцией на 1,9 млн в контракте Кесслера Эдвардса

Теги переходы Сакраменто НБА Кесслер Эдвардс Баскетбол

«Сакраменто» продлил контракт с легким форвардом Кесслером Эдвардсом (22 года, 201 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с игроком.

Эдвардс за следующий сезон заработает 1,9 млн долларов.

В прошедшем сезоне форвард набирал 3,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру, приняв участие в 22-х матчах.

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