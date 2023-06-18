Миро Билан перейдет в «Брешию» (Sportando)

Теги чемпионат Италии чемпионат Греции Перистери Миро Билан Брешия Баскетбол

Центровой «Перистери» Миро Билан (33 года, 213 см) перейдет в «Брешию». Соглашение рассчитано на два года.

Об этом сообщает Sportando со ссылкой на источник.

В прошедшем сезоне чемпионата Греции Билан набирал в среднем 12,6 очка и 8,3 подбора, реализуя 58,6% 2-очковых бросков.

Ранее сообщалось о договоренности игрока с «Венецией».

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