Миро Билан перейдет в «Брешию» (Sportando)

Центровой « » Миро Билан (33 года, 213 см) перейдет в «Брешию». Соглашение рассчитано на два года.

Об этом сообщает Sportando со ссылкой на источник.

В прошедшем сезоне чемпионата Греции Билан набирал в среднем 12,6 очка и 8,3 подбора, реализуя 58,6% 2-очковых бросков.

Ранее сообщалось о договоренности игрока с «Венецией».

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