НБА представила подборку лучших передач плей-офф-2023
НБА представила подборку лучших результативных передач плей-офф-2023.
Спасительный ассист Гэйба Винсента на Джимми Батлера (оба – «Майами») в концовке 5-го матча с «Милуоки» при «-2» за 2,1 секунды до конца открывает нарезку.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе
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