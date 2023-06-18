НБА представила подборку лучших передач плей-офф-2023

представила подборку лучших результативных передач плей-офф-2023.

Спасительный ассист на (оба – « ») в концовке 5-го матча с « » при «-2» за 2,1 секунды до конца открывает нарезку.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳