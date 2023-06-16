Нэйт Макмиллан проведет следующий год с семьей

Бывший главный тренер «Атланты» не торопится приступить к новой работе.

По информации Bleacher Report, Макмиллан возьмет отпуск на следующий сезон. Он «вежливо отказал» «Далласу», объяснив это желанием побыть с семьей. Тренер мог войти в штаб Джейсона Кидда.

58-летний специалист последние 3 года руководил «Атлантой». Результат команды – 179-99. Макмиллан был уволен в середине сезона-2022/23. По слухам, у тренера был конфликт с лидером команды Трэем Янгом.

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