Нэйт Макмиллан проведет следующий год с семьей

Теги Атланта Нэйт Макмиллан НБА Крис Хэйнс Баскетбол

Бывший главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан не торопится приступить к новой работе.

По информации Bleacher Report, Макмиллан возьмет отпуск на следующий сезон. Он «вежливо отказал» «Далласу», объяснив это желанием побыть с семьей. Тренер мог войти в штаб Джейсона Кидда.

58-летний специалист последние 3 года руководил «Атлантой». Результат команды – 179-99. Макмиллан был уволен в середине сезона-2022/23. По слухам, у тренера был конфликт с лидером команды Трэем Янгом.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий