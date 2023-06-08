Джош Шарма и Ди Джей Стивенс – в Топ-10 блок-шотов Еврокубка

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Ди Джей Стефенс Прометей Лондон Лайонс Джош Шарма Баскетбол

Евролига представила подборку лучших блок-шотов сезона-2022/23 Еврокубка.

Топ-10 возглавили Джош Шарма («Лондон Лайонс») и Ди Джей Стивенс («Прометей»).

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