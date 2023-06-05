Дэвид Фицдэйл войдет в штаб Фрэнка Вогеля в «Финиксе» после года во фронт-офисе «Юты»

Ассистент генерального менеджера «Юты» присоединится к тренерскому штабу Фрэнка Вогеля в « ».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

ранее был главным тренером « » (2016-2017) и « » (2018-2019). Его результат на этой должности – 71-134.

В cезоне-2021/22 он работал ассистентом в « ».

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