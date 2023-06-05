Дэвид Фицдэйл войдет в штаб Фрэнка Вогеля в «Финиксе» после года во фронт-офисе «Юты»

Теги Лейкерс Мемфис Нью-Йорк Финикс НБА Юта Фрэнк Вогель Дэвид Фицдэйл Баскетбол

Ассистент генерального менеджера «Юты» Дэвид Фицдэйл присоединится к тренерскому штабу Фрэнка Вогеля в «Финиксе».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Фицдэйл ранее был главным тренером «Мемфиса» (2016-2017) и «Нью-Йорка» (2018-2019). Его результат на этой должности – 71-134.

В cезоне-2021/22 он работал ассистентом Фрэнка Вогеля в «Лейкерс».

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1 комментарий

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БУГАЙ
фицдейл, янг...и еще кто-то будет...хорошая собирается команда тренерская
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