Рик Адельман получит награду имени Чака Дэйли

Теги НБА Рик Адельман Чак Дэйли Баскетбол

Ассоциация тренеров НБА объявила о том, что награда имени Чака Дэйли в этом году будет вручена члену Зала славы Рику Адельману.

76-летний специалист является одним из десяти тренеров в истории НБА, выигравших более 1 000 матчей за карьеру.

Приз «Chuck Daly Lifetime Achievement Award», введенный в 2009 году, ежегодно присуждается одному из бывших или действующих тренеров НБА за особый вклад в развитие спорта и тренерской профессии.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

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1 комментарий

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Tony.B.
Однозначно легенда
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