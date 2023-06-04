Рик Адельман получит награду имени Чака Дэйли

Ассоциация тренеров НБА объявила о том, что награда имени Чака Дэйли в этом году будет вручена члену Зала славы .

76-летний специалист является одним из десяти тренеров в истории НБА, выигравших более 1 000 матчей за карьеру.

Приз «Chuck Daly Lifetime Achievement Award», введенный в 2009 году, ежегодно присуждается одному из бывших или действующих тренеров НБА за особый вклад в развитие спорта и тренерской профессии.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс