Майкл Мэлоун попал в ковидный протокол НБА

Главный тренер « » попал в протокол НБА по здоровью и безопасности.

Обязанности главного тренера «Наггетс» будет исполнять ассистент Дэвид Адельман. Он приходится сыном известному специалисту .

«Денвер» подошел к матчу с « » в среду на 1-м месте в Западной конференции (30-13). Клуб из Колорадо опережает «Мемфис» по дополнительным показателям.

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НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?