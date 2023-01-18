Майкл Мэлоун попал в ковидный протокол НБА
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун попал в протокол НБА по здоровью и безопасности.
Обязанности главного тренера «Наггетс» будет исполнять ассистент Дэвид Адельман. Он приходится сыном известному специалисту Рику Адельману.
«Денвер» подошел к матчу с «Портлендом» в среду на 1-м месте в Западной конференции (30-13). Клуб из Колорадо опережает «Мемфис» по дополнительным показателям.
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