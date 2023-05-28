Брэндон Миллер: «Я во многом похож на Пола Джорджа»

Теги Клипперс НБА драфт НБА Пол Джордж Баскетбол

Участник предстоящего драфта НБА Брэндон Миллер прокомментировал тот факт, что его сравнивают со звездой «Клипперс» Полом Джорджем.

«Думаю, что я во многом похож на Пола Джорджа из-за того, что он гордится своей игрой в обороне. Я украду некоторые его приемы и добавлю в них что-то свое», – сказал 20-летний свингмен.

Миллер уже встречался с представителями «Хорнетс», «Пистонс», «Пэйсерс», «Мэджик» и «Буллс».

«Обувь – это просто обувь, пока ее никто не надел». Бен Аффлек прикасается к величию Джордана в фильме «Air»

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2 комментария

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За Валенсию с 1999
Быть похожим на роскошного Жоржа - не повод для гордости
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