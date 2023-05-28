Брэндон Миллер: «Я во многом похож на Пола Джорджа»

Участник предстоящего драфта НБА Брэндон Миллер прокомментировал тот факт, что его сравнивают со звездой « » .

«Думаю, что я во многом похож на Пола Джорджа из-за того, что он гордится своей игрой в обороне. Я украду некоторые его приемы и добавлю в них что-то свое», – сказал 20-летний свингмен.

Миллер уже встречался с представителями «Хорнетс», «Пистонс», «Пэйсерс», «Мэджик» и «Буллс».

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