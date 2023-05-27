Кейонте Джонсон допущен до драфта НБА. Ранее у него возникали проблемы с сердцем

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

Форвард Канзас Стэйт Кейонте Джонсон получил разрешение НБА принять участие в драфте этого года.

Во время выступления за Флориду у Джонсона возникли проблемы с сердцем, он временно приостанавливал карьеру.

Джонсон, как ожидается, будет выбран во втором раунде церемонии.

В 36 матчах завершившегося сезона NCAA Джонсон набирал 17,4 очка и 6,8 подбора в среднем за игру.

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