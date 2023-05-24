«УрФУ Сима-Ленд» и БГТУ «Военмех» – победители Суперфинала АСБ 2023

20 мая в Санкт-Петербурге завершился сезон в студенческом баскетболе.

Впервые в истории АСБ решающие матчи женской части проходили в отдельный день. Третий раз кряду в женском финале сыграли ГУТИД и «УрФУ Сима-Ленд». 9 очков преимущества Екатеринбурга после первой четверти не выглядели глобальным перевесом: хозяева сократили отставание до «-2» к большому перерыву. После третей десятиминутки сохранилась та же разница в счёте, но в начале четвёртой «УрФУ Сима-Ленд» сделал рывок 12:2, на который соперник уже не ответил. 71:79 – второе чемпионство подряд для команды из Екатеринбурга! Третье место осталось за «Владимирскими львицами», для которых это был дебют в решающей стадии Лиги Белова.

Самым ценным игроком Суперфинала была признана Елена Баженова («УрФУ Сима-Ленд») – 27 очков, 12 подборов, 4 перехвата.

У мужчин в Суперфинале случилась настоящая «история золушки»: БГТУ «Военмех» на пути в Суперфинал сенсационно обыграл действующих чемпионов из МГУ и стал командой с самым низким посевом на играх в Санкт-Петербурге. Но феноменальная поддержка трибун помогла команде Марка Алексеева сначала уверенно выжить в питерском дерби против ГУТИДа, а затем переломить ход встречи в матче с УРФУ – команда из Екатеринбурга в полуфинале выбила из борьбы Малаховку и считалась фаворитом финала. У МГАФКа – второй год подряд лишь бронза.

MVP финала стал центровой «Военмеха» Егор Леонов. В финальном матче Егор собрал коллекцию из 24 очков, 20 подборов и 5 блок-шотов.